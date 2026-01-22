- Тип
Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года
Продолжается 1429-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 января 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 154 боевых столкновения.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 84 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 197 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6183 дронов-камикадзе и произвели 3552 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 21 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области; Терноватое, Верхняя Терса, Железнодорожное, Воздвижовка, Юльевка, Разумовка, Гуляйполе, Гуляйпольское Запорожской области; Садовое Херсонской области.
Последние новости с фронта сегодня
Авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники противника, средство противовоздушной обороны, один пункт управления противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 72 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе населенного пункта Дворичанское и в сторону Избицкого, Графского, Круглого, Кутьковки.
На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Куриловка, Богуславка.
На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Ямполь и в сторону Дибровы, Лимана и Новосергеевки.
На Славянском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районе населенного пункта Дроновка.
На Краматорском направлении украинские подразделения отразили атаку противника в районе Ступочек.
На Константиновском направлении противник совершил десять атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Софиевка и в сторону Константиновки и Иванополья.
На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Белицкого, Ивановки, Сергеевки и Новоподгороднего.
На Александровском направлении противник вчера совершил восемь атак в районах населенных пунктов Злагода, Егоровка и в сторону Сосновки и Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 36 атак россиян в районах Гуляйполя, Сладкого и в сторону Доброполья, Зеленого, Прилук, Варваровки и Святопетровки.
На Ореховском направлении боестолкновений не зафиксировано.
На Приднепровском направлении противник дважды безрезультатно пытался улучшить свое положение.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
