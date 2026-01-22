Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,87

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1429-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 154 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 84 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 197 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6183 дронов-камикадзе и произвели 3552 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 21 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области; Терноватое, Верхняя Терса, Железнодорожное, Воздвижовка, Юльевка, Разумовка, Гуляйполе, Гуляйпольское Запорожской области; Садовое Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники противника, средство противовоздушной обороны, один пункт управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 72 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе населенного пункта Дворичанское и в сторону Избицкого, Графского, Круглого, Кутьковки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Куриловка, Богуславка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Ямполь и в сторону Дибровы, Лимана и Новосергеевки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года

На Славянском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районе населенного пункта Дроновка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года

На Краматорском направлении украинские подразделения отразили атаку противника в районе Ступочек.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года

На Константиновском направлении противник совершил десять атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Софиевка и в сторону Константиновки и Иванополья.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Белицкого, Ивановки, Сергеевки и Новоподгороднего.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года

На Александровском направлении противник вчера совершил восемь атак в районах населенных пунктов Злагода, Егоровка и в сторону Сосновки и Нового Запорожья.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 36 атак россиян в районах Гуляйполя, Сладкого и в сторону Доброполья, Зеленого, Прилук, Варваровки и Святопетровки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года

На Ореховском направлении боестолкновений не зафиксировано.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года

На Приднепровском направлении противник дважды безрезультатно пытался улучшить свое положение.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько