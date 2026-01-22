Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Готівковий курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,87

50,70

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1429-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 154 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 197 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 6183 дронів-камікадзе та здійснили 3552 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 21 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці Дніпропетровської області; Тернувате, Верхня Терса, Залізничне, Воздвижівка, Юльївка, Розумівка, Гуляйполе, Гуляйпільське Запорізької області; Садове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки противника, засіб протиповітряної оборони, один пункт управління противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 72 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак противника у районі населеного пункту Дворічанське та у бік Ізбицького, Графського, Круглого, Кутьківки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Курилівка, Богуславка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Діброви, Лиману й Новосергіївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника у районі населеного пункту Дронівка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили атаку противника у районі Ступочок.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року

На Костянтинівському напрямку противник здійснив десять атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Софіївка та у бік Костянтинівки й Іванопілля.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Білицького, Іванівки, Сергіївки й Новопідгороднього.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив вісім атак, у районах населених пунктів Злагода, Єгорівка та у бік Соснівки й Нового Запоріжжя.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 36 атак росіян у районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Добропілля, Зеленого, Прилук, Варварівки й Святопетрівки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року

На Оріхівському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року

На Придніпровському напрямку противник двічі безрезультатно намагався покращити своє положення.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько