Втрати ворога станом на 22 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1429 добу повномасштабної війни становлять 1 230 810 осіб.
Втрати Росії у війні на 22 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 січня втратила:
- особового складу – близько 1 230 810 (+1 070) осіб;
- танків – 11 596 (+9) од;
- бойових броньованих машин – 23 943 (+5) од;
- артилерійських систем – 36 516 (+53) од;
- РСЗВ – 1 623 (+2) од;
- засоби ППО – 1 282 (+3) од;
- літаків – 434 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112 828 (+669) од;
- крилаті ракети – 4 190 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 75 416 (+178) од;
- спеціальна техніка – 4 049 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.
Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на чотирьох локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
