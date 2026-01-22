Втрати ворога станом на 22 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1429 добу повномасштабної війни становлять 1 230 810 осіб.

Втрати Росії у війні на 22 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 січня втратила:

особового складу – близько 1 230 810 (+1 070) осіб;

танків – 11 596 (+9) од;

бойових броньованих машин – 23 943 (+5) од;

артилерійських систем – 36 516 (+53) од;

РСЗВ – 1 623 (+2) од;

засоби ППО – 1 282 (+3) од;

літаків – 434 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112 828 (+669) од;

крилаті ракети – 4 190 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 75 416 (+178) од;

спеціальна техніка – 4 049 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на чотирьох локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

