Потери врага по состоянию на 22 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1429 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 230 810 человек.

Потери России в войне на 22 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 января потеряла:

личного состава – около 1230810 (+1070) человек;

танков – 11 596 (+9) ед;

боевых бронированных машин – 23 943 (+5) ед;

артиллерийских систем – 36 516 (+53) ед;

РСЗО – 1 623 (+2) ед;

средства ПВО – 1282 (+3) ед;

самолетов – 434 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 828 (+669) ед;

крылатые ракеты – 4 190 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 75 416 (+178) ед;

специальная техника – 4049 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 22 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 80 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на четырех локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

