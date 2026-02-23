Запланована подія 2

Война Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1461-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 февраля 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 130 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив 51 ракету, 95 авиационных ударов, сбросив 244 управляемых авиационных бомбы. Кроме того, привлекли для поражения 8990 дронов-камикадзе и произвели 3331 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 78 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Покровское, Просяно, Ровно Днепропетровской области; Рождественская, Копани, Долинка, Терсянка, Зорница, Воздвижовка, Гуляйпольское, Волшебное, Новониколаевка, Самойловка, Любицкое, Таврическое, Камышеваха, Веселянка, Зеленое, Розовка, Барвиновка, Новоданиловка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, четыре пункта управления БПЛА, артиллерийскую систему, узел связи, средство ПВО и одну другую важную цель российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники отбили одну атаку противника. Враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 12 управляемых бомб, совершил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, девять из которых — из реактивных систем залпового огня.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Двуречанского.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года

На Купянском направлении вчера произошла одна атака захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Глушковки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Дробышево и в сторону Новосергеевки, Александровки, Ставков.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года

На Славянском направлении наши защитники отразили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Платоновки, Резниковки, Закотного.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года

На Краматорском направлении россияне один раз пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе Васюкивки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Константиновки, Степановки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгородное.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года

На Александровском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Степное, Калиновское, Терново и в сторону Нового Запорожья.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении противник 27 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя и в сторону Зеленого, Железнодорожного, Гуляйпольского, Леноконстантиновки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки, в районах Приморского и Степного.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько