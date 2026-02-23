Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026 года

Продолжается 1461-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 февраля 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 130 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив 51 ракету, 95 авиационных ударов, сбросив 244 управляемых авиационных бомбы. Кроме того, привлекли для поражения 8990 дронов-камикадзе и произвели 3331 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 78 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Покровское, Просяно, Ровно Днепропетровской области; Рождественская, Копани, Долинка, Терсянка, Зорница, Воздвижовка, Гуляйпольское, Волшебное, Новониколаевка, Самойловка, Любицкое, Таврическое, Камышеваха, Веселянка, Зеленое, Розовка, Барвиновка, Новоданиловка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, четыре пункта управления БПЛА, артиллерийскую систему, узел связи, средство ПВО и одну другую важную цель российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники отбили одну атаку противника. Враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 12 управляемых бомб, совершил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, девять из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошла одна атака захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Дробышево и в сторону Новосергеевки, Александровки, Ставков.

На Славянском направлении наши защитники отразили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Платоновки, Резниковки, Закотного.

На Краматорском направлении россияне один раз пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе Васюкивки.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Константиновки, Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгородное.

На Александровском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Степное, Калиновское, Терново и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении противник 27 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя и в сторону Зеленого, Железнодорожного, Гуляйпольского, Леноконстантиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки, в районах Приморского и Степного.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

