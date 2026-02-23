- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 23 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 720 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1461 день полномасштабной войны составляют 1 260 500 человек.
Потери России в войне на 23 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 февраля потеряла:
- личного состава – около 1 260 500 (+720) человек
- танков – 11 696 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 24 082 (+13) ед.
- артиллерийских систем – 37 510 (+40) ед.
- РСЗО – 1 654 (+2) ед.
- средства ПВО – 1304 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 348 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 143 878 (+1 765) ед.
- крылатые ракеты – 4 347 (+33) ед.
- корабли/катера – 29 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 79 636 (+136) ед.
- специальная техника – 4073 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 февраля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 105 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.