Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1461-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 130 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши 51 ракету, 95 авіаційних ударів, скинувши 244 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 8990 дронів-камікадзе та здійснили 3331 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 78 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Покровське, Просяна, Рівне Дніпропетровської області; Різдвянка, Копані, Долинка, Терсянка, Зірниця, Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новомиколаївка, Самійлівка, Любицьке, Таврійське, Комишуваха, Веселянка, Зелене, Розівка, Барвінівка, Новоданилівка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, чотири пункти управління БпЛА, артилерійську систему, вузол зв’язку, засіб ППО та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили одну атаку противника. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 12 керованих бомб, здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, дев’ять з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Дворічанського.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна атака загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Глушківки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Олександрівки, Ставків.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районах Платонівки, Різниківки, Закітного.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року

На Краматорському напрямку росіяни один раз намагались просунутися на позиції наших військ, в районі Васюківки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Софіївка та у бік Іллінівки, Костянтинівки, Степанівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог шість разів атакував наші позиції, у районах населених пунктів Степове, Калинівське, Тернове та у бік Нового Запоріжжя.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року

На Гуляйпільському напрямку противник 27 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя та у бік Зеленого, Залізничного, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, у районах Приморського та Степового.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року

На Придніпровському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько