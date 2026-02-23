Втрати ворога станом на 23 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 720 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1461 добу повномасштабної війни становлять 1 260 500 осіб.

Втрати Росії у війні на 23 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 лютого втратила:

особового складу – близько 1 260 500 (+720) осіб

танків – 11 696 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 082 (+13) од.

артилерійських систем – 37 510 (+40) од.

РСЗВ – 1 654 (+2) од.

засоби ППО – 1 304 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 348 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 143 878 (+1 765) од.

крилаті ракети – 4 347 (+33) од.

кораблі/катери – 29 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 79 636 (+136) од.

спеціальна техніка – 4 073 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

