Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2026 года

Продолжается 1550-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 мая 2026 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 216 боевых столкновений.

Вчера противник совершил 83 авиационных удара, сбросил 264 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 9753 дрона-камикадзе и осуществил 3195 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 34 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Товстодубово и Пустогород Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло шесть боестолкновений, враг произвел 81 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – с применением реактивных систем залпового огня, нанес пять авиационных ударов, применил 10 управляемых бомб.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Терново, Гранов и Нововасиловка.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять вражеских атак вблизи населенных пунктов Глушковки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 12 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Торское, Озерное, Дробышево, Диброва, Ямполь и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закотное и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Никифоровка и Тихоновка.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Новодмитровки и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Вольное, Белицкое, Родинское, Александровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Торецкое, Дорожное, Новоалександровка, Удачное, Кучеров Яр, Новопавловка и Новоподгородное.

На Александровском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Вербовое и Запорожское.

На Гуляйпольском направлении произошло 32 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новое Запорожье, Согласие, Сладкое, Староукраинка, Доброполье, Горькое, Железнодорожное, Воздвижовка, Елена Константиновка и Волшебное.

На Ореховском направлении враг активных действий не производил.

В Приднепровском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Голая Пристань и Заплава.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

