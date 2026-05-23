Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2026 года
Продолжается 1550-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 мая 2026 г.
Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 216 боевых столкновений.
Вчера противник совершил 83 авиационных удара, сбросил 264 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 9753 дрона-камикадзе и осуществил 3195 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 34 из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Товстодубово и Пустогород Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло шесть боестолкновений, враг произвел 81 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – с применением реактивных систем залпового огня, нанес пять авиационных ударов, применил 10 управляемых бомб.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Терново, Гранов и Нововасиловка.
На Купянском направлении наши защитники остановили пять вражеских атак вблизи населенных пунктов Глушковки и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении украинские воины отразили 12 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Торское, Озерное, Дробышево, Диброва, Ямполь и Лиман.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закотное и Рай-Александровка.
На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Никифоровка и Тихоновка.
На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Новодмитровки и Степановки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Вольное, Белицкое, Родинское, Александровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Торецкое, Дорожное, Новоалександровка, Удачное, Кучеров Яр, Новопавловка и Новоподгородное.
На Александровском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Вербовое и Запорожское.
На Гуляйпольском направлении произошло 32 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новое Запорожье, Согласие, Сладкое, Староукраинка, Доброполье, Горькое, Железнодорожное, Воздвижовка, Елена Константиновка и Волшебное.
На Ореховском направлении враг активных действий не производил.
В Приднепровском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Голая Пристань и Заплава.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
