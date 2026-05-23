Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2026 року

Триває 1550-й день повномасштабної війни в Україні.
Мапа бойових дій в Україні станом на 23 травня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 216 бойових зіткнень.

Вчора противник здійснив 83 авіаційні удари, скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9753 дрони-камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 34 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Товстодубове та Пустогород Сумської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень, ворог здійснив 81 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав п’яти авіаційних ударів, застосував 10 керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Тернове, Гранів та Нововасилівка.

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили п’ять ворожих атак поблизу населених пунктів Глушківка та Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 12 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Торське, Озерне, Дробишеве, Діброва, Ямпіль та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Никифорівка та Тихонівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Новодмитрівки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Вільне, Білицьке, Родинське, Олександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Торецьке, Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне, Кучерів Яр, Новопавлівка та Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у районах населених пунктів Вербове та Запорізьке.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 32 атаки окупантів у районах населених пунктів Нове Запоріжжя, Злагода, Солодке, Староукраїнка, Добропілля, Гірке, Залізничне, Воздвижівка, Оленокостянтинівка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки у районах населених пунктів Гола Пристань та Заплава.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Автор:
Тетяна Гойденко