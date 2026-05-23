Втрати ворога станом на 23 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1550 добу повномасштабної війни становлять 1 354 810 осіб.
Втрати Росії у війні на 23 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 травня втратила:
- особового складу – близько 1 354 810 (+950) осіб,
- танків – 11 949 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 24 599 (+5) од.
- артилерійських систем – 42 579 (+68) од.
- РСЗВ – 1 799 (+1) од.
- засоби ППО 1 394 (+4) од.
- літаків – 436 (+0) од.гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 444 (+4) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 306 478 (+1 819) од.
- крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 98 406 (+201) од.
- спеціальна техніка – 4 212 (+5) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
