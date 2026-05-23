Втрати ворога станом на 23 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1550 добу повномасштабної війни становлять 1 354 810 осіб.

Втрати Росії у війні на 23 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 травня втратила:

особового складу – близько 1 354 810 (+950) осіб,

танків – 11 949 (+5) од.

бойових броньованих машин – 24 599 (+5) од.

артилерійських систем – 42 579 (+68) од.

РСЗВ – 1 799 (+1) од.

засоби ППО 1 394 (+4) од.

літаків – 436 (+0) од.гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 444 (+4) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 306 478 (+1 819) од.

крилаті ракети – 4 632 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 98 406 (+201) од.

спеціальна техніка – 4 212 (+5) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.