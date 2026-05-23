Потери врага по состоянию на 23 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1550 сутки полномасштабной войны составляют 1 354 810 человек.
Потери России в войне на 23 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 мая потеряла:
- личного состава – около 1 354 810 (+950) человек,
- танков – 11 949 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 24 599 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 42 579 (+68) ед.
- РСЗО – 1 799 (+1) ед.
- средства ПВО 1394 (+4) ед.
- самолетов – 436 (+0) ед.вертолетов – 353 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 1444 (+4) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 306 478 (+1 819) ед.
- крылатые ракеты – 4 632 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 98 406 (+201) ед.
- специальная техника – 4 212 (+5) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 102 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
