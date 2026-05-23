Потери врага по состоянию на 23 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1550 сутки полномасштабной войны составляют 1 354 810 человек.

Потери России в войне на 23 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 мая потеряла:

личного состава – около 1 354 810 (+950) человек,

танков – 11 949 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 24 599 (+5) ед.

артиллерийских систем – 42 579 (+68) ед.

РСЗО – 1 799 (+1) ед.

средства ПВО 1394 (+4) ед.

самолетов – 436 (+0) ед.вертолетов – 353 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов – 1444 (+4) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 306 478 (+1 819) ед.

крылатые ракеты – 4 632 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 98 406 (+201) ед.

специальная техника – 4 212 (+5) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 102 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

