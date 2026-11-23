Продолжается 1734-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 72 авиационных удара, во время которых сбросил 254 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 7964 дрона-камикадзе и совершили 2250 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 25 с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Кореньок, Товстодубово, Уланово, Бачевск, Искрисковщина, Волфине, Нескучное, Ястребщина, Бессаловка, Лужки, Тополь, Свободная Слобода, Сопич, Фотовиж, Горки, Шалыгино, Студенок, Волков; Хреновка, Леоновка Черниговской области. Авиаудар подвергся населенному пункту Лужки.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района скопления живой силы и техники, два пункта управления БПЛА и две артиллерийские системы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес три авиационных удара, применив шесть КАБ, и осуществил 52 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили три атаки противника в сторону населенных пунктов Рубежное, Бочково и Иващине.

На Купянском направлении враг штурмовых действий не производил.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили семь атак в сторону населенных пунктов Заречное и Лиман.

На Славянском направлении противник совершил шесть атак в районе Ямполя и Озерного.

На Краматорском направлении противник не атаковал.

На Константиновском направлении зафиксировано 17 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе населённого пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Долгой Балки, Русиного Яра, Грузского и Свободного.

Пятнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Черниговка, Доброполье, Белицкое, Краснополье, Шиловка, Мирное, Сергеевка и Молодецкое.

На Александровском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников. По уточненной информации, враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Долинка, Успешное, Рыбное и Рождественское.

На Ореховском направлении зафиксированы две атаки в сторону Заречного и Павловки.

На Приднепровском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.