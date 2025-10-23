Карта боевых действий в Украине на 23 октября 2025 года

Продолжается 1338-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением 29 ракет, 95 авиационных ударов, сбросив при этом 176 управляемых бомб. Кроме того, совершил 4847 обстрелов, из них 106 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6530 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Ровнополье, Гуляйполе, Успеновка, Железнодорожное, Малиновка, Веселянка и Приморское Запорожской области; Херсон и Ольга Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасов, артиллерийское средство и два пункта управления БПЛА российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросил 12 управляемых авиабомб, а также совершил 176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 10 — с реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника в районах Волчанска, Бологовки, Строевки, Каменки и Колодезного.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Петропавловки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево и Дерилово.

На Славянском направлении наши защитники отразили восемь штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении произошло 50 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономическое, Красный Лиман, Никаноровка, Родинское, Луч, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Зверевое, Дачное, Филиал.

На Александровском направлении Силы обороны пресекли 20 попыток врага прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сосновка, Вербовое, Привольное, Нововасиловка, Александроград и Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили одну атаку кафиров вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Новоданиловки и Степного.

На Приднепровском направлении агрессор предпринял три безрезультатных попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .