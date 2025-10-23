Втрати ворога станом на 23 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 920 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1338 добу повномасштабної війни становлять 1 134 170 осіб.

Втрати Росії у війні на 23 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 134 170 (+920) осіб;

танків – 11 282 (+2) од;

бойових броньованих машин – 23 453 (+6) од;

артилерійських систем – 33 938 (+24) од;

РСЗВ – 1 525 (+1) од;

засоби ППО – 1 230 (+1) од;

літаків – 428 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73 386 (+626) од;

крилаті ракети – 3 880 (+16) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 65 228 (+106) од;

спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

