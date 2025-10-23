Запланована подія 2

Втрати ворога станом на 23 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, зсу, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 920 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1338 добу повномасштабної війни становлять 1 134 170 осіб.

Втрати Росії у війні на 23 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 134 170 (+920) осіб;
  • танків – 11 282 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23 453 (+6) од;
  • артилерійських систем – 33 938 (+24) од;
  • РСЗВ – 1 525 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 230 (+1) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73 386 (+626) од;
  • крилаті ракети – 3 880 (+16) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 228 (+106) од;
  • спеціальна техніка – 3 981 (+0) од. 
Фото 2 — Втрати ворога станом на 23 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •  збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 23 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько