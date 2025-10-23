Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 23 жовтня 2025 року

Триває 1338-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням 29 ракет, 95 авіаційних ударів, скинувши при цьому 176 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4847 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6530 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Рівнопілля, Гуляйполе, Успенівка, Залізничне, Малинівка, Веселянка та Приморське Запорізької області; Херсон та Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, артилерійський засіб та два пункти управління БпЛА російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Крім того, ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинув 12 керованих авіабомб, а також здійснив 176 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

