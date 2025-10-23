Потери врага по состоянию на 23 октября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 920 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1338 сутки полномасштабной войны составляют 1 134 170 человек.

Потери России в войне на 23 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 октября потеряла:

личного состава – около 1 134 170 (920) человек;

танков – 11 282 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 23 453 (+6) ед;

артиллерийских систем – 33 938 (+24) ед;

РСЗО – 1 525 (+1) ед;

средства ПВО – 1 230 (+1) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 73 386 (+626) ед;

крылатые ракеты – 3 880 (+16) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 65 228 (+106) ед;

специальная техника – 3 981 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 23 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

