Потери врага по состоянию на 23 октября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 920 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1338 сутки полномасштабной войны составляют 1 134 170 человек.
Потери России в войне на 23 октября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 октября потеряла:
- личного состава – около 1 134 170 (920) человек;
- танков – 11 282 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 23 453 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 33 938 (+24) ед;
- РСЗО – 1 525 (+1) ед;
- средства ПВО – 1 230 (+1) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 73 386 (+626) ед;
- крылатые ракеты – 3 880 (+16) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 65 228 (+106) ед;
- специальная техника – 3 981 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 23 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
