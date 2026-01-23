Запланована подія 2

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1430-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 222 боевых столкновения.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 85 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 226 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 5862 дрона-камикадзе и произвели 3545 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 83 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Доброполье Донецкой области; Святопетровка, Железнодорожное, Верхняя Терса, Рождественское, Шевченковское, Долинка, Воздвиженка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения и артиллерийскую систему противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес трех авиаударов, сбросив пять управляемых бомб и совершил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, одна из которых — из реактивной системы залпового огня.

Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Волчанские Хутора, Амбарне и сторону Избицкого.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года

На Купянском направлении за сутки произошла одна атака оккупантов Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Синьковка.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Мирное, Дробышево, Колодец, Заречное, Ямполь и Ямполевка.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года

На Славянском направлении, вблизи населенных пунктов Свято-Покровское, Пазено и Северск, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Часов Яр и в сторону Маркового.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Предтечино, Плещеевка, Иванополье, Яблоновка, Русин Яр и Софиевка.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 92 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Дорожное, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное и в сторону Новопавловки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года

На Александровском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Вербовое, Степное, Вишневое, Красногорское и в сторону Нечаевки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года

На Гуляйпольском направлении противник 37 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого и Доброполья.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили атаку в районе населенного пункта Плавни.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года

За прошедшие сутки враг предпринял одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении .

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько