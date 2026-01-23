Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026 года

Продолжается 1430-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 222 боевых столкновения.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 85 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 226 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 5862 дрона-камикадзе и произвели 3545 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 83 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Доброполье Донецкой области; Святопетровка, Железнодорожное, Верхняя Терса, Рождественское, Шевченковское, Долинка, Воздвиженка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения и артиллерийскую систему противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес трех авиаударов, сбросив пять управляемых бомб и совершил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, одна из которых — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Волчанские Хутора, Амбарне и сторону Избицкого.

На Купянском направлении за сутки произошла одна атака оккупантов Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Синьковка.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Мирное, Дробышево, Колодец, Заречное, Ямполь и Ямполевка.

На Славянском направлении, вблизи населенных пунктов Свято-Покровское, Пазено и Северск, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Часов Яр и в сторону Маркового.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Предтечино, Плещеевка, Иванополье, Яблоновка, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 92 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Дорожное, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Вербовое, Степное, Вишневое, Красногорское и в сторону Нечаевки.

На Гуляйпольском направлении противник 37 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого и Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отразили атаку в районе населенного пункта Плавни.

За прошедшие сутки враг предпринял одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении .

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .