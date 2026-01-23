Запланована подія 2

Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1430-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 23 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 222 бойових зіткнення.

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 85 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 226 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 5862 дрони-камікадзе та здійснили 3545 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 83 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Добропілля Донецької області; Святопетрівка, Залізничне, Верхня Терса, Різдвянка, Шевченківське, Долинка, Воздвижівка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження та артилерійську систему противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаударів, скинувши п’ять керованих бомб та здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Амбарне та у бік Ізбицького.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Синьківка.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Мирне, Дробишеве, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та Ямполівка.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року

На Слов’янському напрямку, поблизу населених пунктів Свято-Покровське, Пазено та Сіверськ, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Маркового.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак в районах населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та Софіївка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 92 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та у бік Новопавлівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Вишневе, Красногірське та у бік Нечаївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку противник 37 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого й Добропілля.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку у районі населеного пункту Плавні.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько