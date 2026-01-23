- Тип
Втрати ворога станом на 23 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1280 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1430 добу повномасштабної війни становлять 1 232 090 осіб.
Втрати Росії у війні на 23 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 січня втратила:
- особового складу – близько 1 232 090 (+1 280) осіб;
- танків – 11 599 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23 946 (+3) од;
- артилерійських систем – 36 549 (+33) од;
- РСЗВ – 1 623 (+0) од;
- засоби ППО – 1 282 (+0) од;
- літаків – 434 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 113 277 (+449) од;
- крилаті ракети – 4 190 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 75 556 (+140) од;
- спеціальна техніка – 4 050 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
