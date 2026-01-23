Втрати ворога станом на 23 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1280 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1430 добу повномасштабної війни становлять 1 232 090 осіб.

Втрати Росії у війні на 23 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 січня втратила:

особового складу – близько 1 232 090 (+1 280) осіб;

танків – 11 599 (+3) од;

бойових броньованих машин – 23 946 (+3) од;

артилерійських систем – 36 549 (+33) од;

РСЗВ – 1 623 (+0) од;

засоби ППО – 1 282 (+0) од;

літаків – 434 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 113 277 (+449) од;

крилаті ракети – 4 190 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 75 556 (+140) од;

спеціальна техніка – 4 050 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

