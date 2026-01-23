Запланована подія 2

Читать на русском
Читать на русском

Втрати ворога станом на 23 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ракета
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1280 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1430 добу повномасштабної війни становлять 1 232 090 осіб.

Втрати Росії у війні на 23 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 232 090 (+1 280) осіб;
  • танків – 11 599 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 23 946 (+3) од; 
  • артилерійських систем – 36 549 (+33) од;
  • РСЗВ – 1 623 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 282 (+0) од;
  • літаків – 434 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од. 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 113 277 (+449) од;
  • крилаті ракети – 4 190 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 75 556 (+140) од;
  • спеціальна техніка – 4 050 (+1) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 23 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •  збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 23 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько