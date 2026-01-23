- Тип
Потери врага по состоянию на 23 января 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1280 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1430 сутки полномасштабной войны составляют 1 232 090 человек.
Потери России в войне на 23 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 января потеряла:
- личного состава – около 1 232 090 (+1 280) человек;
- танков – 11 599 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 23 946 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 36 549 (+33) ед;
- РСЗО – 1 623 (+0) ед;
- средства ПВО – 1282 (+0) ед;
- самолетов – 434 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 113 277 (+449) ед;
- крылатые ракеты – 4 190 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 75 556 (+140) ед;
- специальная техника – 4050 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 76 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 12 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
