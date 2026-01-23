Потери врага по состоянию на 23 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1280 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1430 сутки полномасштабной войны составляют 1 232 090 человек.

Потери России в войне на 23 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 января потеряла:

личного состава – около 1 232 090 (+1 280) человек;

танков – 11 599 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 23 946 (+3) ед;

артиллерийских систем – 36 549 (+33) ед;

РСЗО – 1 623 (+0) ед;

средства ПВО – 1282 (+0) ед;

самолетов – 434 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 113 277 (+449) ед;

крылатые ракеты – 4 190 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 75 556 (+140) ед;

специальная техника – 4050 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 76 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 12 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

