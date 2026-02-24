Карта боевых действий в Украине на 24 февраля 2026 года

Продолжается 1462-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 116 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив одну ракету, совершив 96 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 8915 дронов-камикадзе и произвели 2346 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 71 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационных ударов управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Гавриловка, Великомихайловка, Просяна, Левадное, Покровское, Екатериновка Днепропетровской области; Воздвиженовка, Мирное, Гуляйпольское, Новоселовка, Волшебное, Долинка, Луговское, Любицкое, Орехов, Веселянка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, шесть пунктов управления, артиллерийскую систему и другую важную цель российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники отбили две атаки противника. Враг нанес один авиационный удар, сбросив одну управляемую бомбу, совершил 107 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 16 из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в сторону Графского и Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Дробышево и в сторону Новосергеевки, Шейковки, Лимана.

На Славянском направлении наши защитники отразили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Платоновки, Закотного.

На Краматорском направлении наступательные действия врага не зафиксированы.

В Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Щербиновка, Иванополье, Софиевка, Бересток и в сторону Константиновки, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое, Шахово и в сторону населенного пункта Шевченко.

На Александровском направлении враг 11 раз атаковал наши позиции в районе населенного пункта Терново и в сторону Вишневого и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении противник 14 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя и в сторону Варваровки Железнодорожного.

На Ореховском направлении враждебных наступательных действий не зафиксировано.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

