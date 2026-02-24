Запланована подія 2

Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 24 февраля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1462-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 116 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив одну ракету, совершив 96 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 8915 дронов-камикадзе и произвели 2346 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 71 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационных ударов управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Гавриловка, Великомихайловка, Просяна, Левадное, Покровское, Екатериновка Днепропетровской области; Воздвиженовка, Мирное, Гуляйпольское, Новоселовка, Волшебное, Долинка, Луговское, Любицкое, Орехов, Веселянка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, шесть пунктов управления, артиллерийскую систему и другую важную цель российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники отбили две атаки противника. Враг нанес один авиационный удар, сбросив одну управляемую бомбу, совершил 107 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 16 из которых — из реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 24 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в сторону Графского и Кутьковки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 24 февраля 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Песчаного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 24 февраля 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Дробышево и в сторону Новосергеевки, Шейковки, Лимана.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 24 февраля 2026 года

На Славянском направлении наши защитники отразили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Платоновки, Закотного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 24 февраля 2026 года

На Краматорском направлении наступательные действия врага не зафиксированы.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 24 февраля 2026 года

В Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Щербиновка, Иванополье, Софиевка, Бересток и в сторону Константиновки, Новопавловки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 24 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое, Шахово и в сторону населенного пункта Шевченко.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 24 февраля 2026 года

На Александровском направлении враг 11 раз атаковал наши позиции в районе населенного пункта Терново и в сторону Вишневого и Нового Запорожья.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 24 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении противник 14 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя и в сторону Варваровки Железнодорожного.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 24 февраля 2026 года

На Ореховском направлении враждебных наступательных действий не зафиксировано.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 24 февраля 2026 года

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 24 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько