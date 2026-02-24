Запланована подія 2

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
Тип
Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1462-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 24 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснили 96 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 8915 дронів-камікадзе та здійснили 2346 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 71 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Гаврилівка, Великомихайлівка, Просяна, Левадне, Покровське, Катеринівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Мирне, Гуляйпільське, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Лугівське, Любицьке, Оріхів, Веселянка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, шість пунктів управління, артилерійську систему та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили дві атаки противника. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши одну керовану бомбу, здійснив 107 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 16 з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у бік Графського та Кутьківки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулися дві атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Піщаного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Шийківки, Лимана.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районах Платонівки, Закітного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року

На Краматорському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Щербинівка, Іванопілля, Софіївка, Бересток та у бік Костянтинівки, Новопавлівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Шахове та у бік населеного пункту Шевченко.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог 11 разів атакував наші позиції, у районі населеного пункту Тернове та у бік Вишневого й Нового Запоріжжя.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року

На Гуляйпільському напрямку противник 14 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя та у бік Варварівки, Залізничного.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року

На Оріхівському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько