Втрати ворога станом на 24 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 920 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1462 добу повномасштабної війни становлять 1 261 420 осіб.
Втрати Росії у війні на 24 лютого 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 лютого втратила:
- особового складу — близько 1 261 420 (+920) осіб
- танків — 11 698 (+2) од.
- бойових броньованих машин — 24 086 (+4) од.
- артилерійських систем — 37 560 (+50) од.
- РСЗВ — 1 654 (+0) од.
- засобів ППО — 1 305 (+1) од.
- літаків — 435 (+0) од.
- гелікоптерів — 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 145 571 (+1 693) од.
- крилатих ракет — 4 347 (+0) од.
- кораблів і катерів — 29 (+0) од.
- підводних човнів — 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн — 79 826 (+190) од.
- спеціальної техніки — 4 074 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 лютого
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання ракети та 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
