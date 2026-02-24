Втрати ворога станом на 24 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 920 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1462 добу повномасштабної війни становлять 1 261 420 осіб.

Втрати Росії у війні на 24 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 лютого втратила:

особового складу — близько 1 261 420 (+920) осіб

танків — 11 698 (+2) од.

бойових броньованих машин — 24 086 (+4) од.

артилерійських систем — 37 560 (+50) од.

РСЗВ — 1 654 (+0) од.

засобів ППО — 1 305 (+1) од.

літаків — 435 (+0) од.

гелікоптерів — 348 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 145 571 (+1 693) од.

крилатих ракет — 4 347 (+0) од.

кораблів і катерів — 29 (+0) од.

підводних човнів — 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн — 79 826 (+190) од.

спеціальної техніки — 4 074 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.