Потери врага по состоянию на 24 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 920 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1462 сутки полномасштабной войны составляют 1 261 420 человек.

Потери России в войне на 24 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 февраля потеряла:

личного состава - около 1 261 420 (+920) человек

танков - 11 698 (+2) ед.

боевых бронированных машин - 24 086 (+4) ед.

артиллерийских систем - 37 560 (+50) ед.

РСЗО - 1 654 (+0) ед.

средств ПВО - 1 305 (+1) ед.

самолетов - 435 (+0) ед.

вертолетов - 348 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 145 571 (+1 693) ед.

крылатых ракет - 4 347 (+0) ед.

кораблей и катеров - 29 (+0) ед.

подводных лодок - 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 79 826 (+190) ед.

специальной техники - 4 074 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 24 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 19 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

