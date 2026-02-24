Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 24 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

самолет, небо
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 920 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1462 сутки полномасштабной войны составляют 1 261 420 человек.

Потери России в войне на 24 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 февраля потеряла:

  • личного состава - около 1 261 420 (+920) человек
  • танков - 11 698 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин - 24 086 (+4) ед.
  • артиллерийских систем - 37 560 (+50) ед.
  • РСЗО - 1 654 (+0) ед.
  • средств ПВО - 1 305 (+1) ед.
  • самолетов - 435 (+0) ед.
  • вертолетов - 348 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 145 571 (+1 693) ед.
  • крылатых ракет - 4 347 (+0) ед.
  • кораблей и катеров - 29 (+0) ед.
  • подводных лодок - 2 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 79 826 (+190) ед.
  • специальной техники - 4 074 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 24 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 24 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 19 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 24 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько