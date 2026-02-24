- Тип
Потери врага по состоянию на 24 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 920 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1462 сутки полномасштабной войны составляют 1 261 420 человек.
Потери России в войне на 24 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 февраля потеряла:
- личного состава - около 1 261 420 (+920) человек
- танков - 11 698 (+2) ед.
- боевых бронированных машин - 24 086 (+4) ед.
- артиллерийских систем - 37 560 (+50) ед.
- РСЗО - 1 654 (+0) ед.
- средств ПВО - 1 305 (+1) ед.
- самолетов - 435 (+0) ед.
- вертолетов - 348 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 145 571 (+1 693) ед.
- крылатых ракет - 4 347 (+0) ед.
- кораблей и катеров - 29 (+0) ед.
- подводных лодок - 2 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 79 826 (+190) ед.
- специальной техники - 4 074 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 24 февраля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракеты и 19 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
