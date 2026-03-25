Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года

Продолжается 1491-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 191 боевое столкновение.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 30 ракет, совершил 69 авиационных ударов, сбросив 218 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9879 дронов-камикадзе и совершил 4049 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 111 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Ивановка, Просяна, Орлы, Покровское; Новоселовка, Воздвижовка, Светлая Долина, Копани, Свобода, Егоровка, Лесное, Орехов, Широкое в Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну важную цель российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением РСЗО. Нанес четырех авиаударов с применением 10 КАБ. В течение суток зафиксирована одна атака противника.

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в направлении Охримовки.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в направлении Петропавловки, Новоосинового, Новоплатоновки и Куриловки.

На Лиманском направлении противник атаковал девять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя защитников в районах населенных пунктов Твердохлебово, Среднее и в направлениях населенных пунктов Лиман, Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Закотное, Платоновка, Пазено.

На Краматорском направлении противник четырежды пытался улучшить свое положение, штурмуя в районе Миньковки и в направлении Малиновки, Выролюбовки.

На Константиновском направлении враг совершил 39 атак в сторону Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Александро-Шультино, Степановки, Софиевки, Русиного Яра и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Покровск, Родинское, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Новоподгородное, Новопавловка, Белицкое.

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Терново, Красногорское, Согласие и в направлении Привилегии.

На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Староукраинка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Варваровка, Мирное, Леноконстантиновка.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не производил.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

