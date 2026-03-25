Втрати ворога станом на 25 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1220 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1491 добу повномасштабної війни становлять 1 290 960 осіб.

Втрати Росії у війні на 25 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 березня втратила:

особового складу – близько 1 290 960 (+1 220) осіб;

осіб; танків – 11 806 (+6) од;

од; бойових броньованих машин – 24 274 (+3) од;

од; артилерійських систем – 38 746 (+51) од;

од; РСЗВ – 1 696 (+0) од;

засоби ППО – 1 336 (+0) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 350 (+1) од;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 196 351 (+2 459) од;

од; крилаті ракети – 4 491 (+23) од;

од; кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 85 151 (+196) од;

од; спеціальна техніка – 4 098 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

