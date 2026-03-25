Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,83

+0,01

EUR

50,88

+0,21

Готівковий курс:

USD

44,09

43,95

EUR

51,25

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2026 року

зсу, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1491-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 25 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 218 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9879 дронів–камікадзе та здійснив 4049 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 111 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Просяна, Орли, Покровське; Новоселівка, Воздвижівка, Світла Долина, Копані, Свобода, Єгорівка, Лісне, Оріхів, Широке у Запорізькій області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням РСЗВ. Завдав чотирьох авіаударів із застосуванням 10 КАБ. Протягом доби зафіксовано одну атаку противника.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в напрямку Петропавлівки, Новоосинового, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку противник атакував дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи оборонців в районах населених пунктів Твердохлібове, Середнє та в напрямках населених пунктів Лиман, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка, Пазено.

На Краматорському напрямку противник чотири рази намагався покращити своє становище, штурмуючи в районі Міньківки та в напрямку Малинівки, Виролюбівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 39 атак в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультине, Степанівки, Софіївки, Русиного Яру та Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Покровськ, Родинське, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та в бік населених пунктів Нове Шахове, Новопідгородне, Новопавлівка, Білицьке, Шевченко.

На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Тернове, Красногірське, Злагода та в напрямку Привілля.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько