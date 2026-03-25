Потери врага по состоянию на 25 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1220 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1491 год полномасштабной войны составляют 1 290 960 человек.

Потери России в войне на 25 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 марта потеряла:

личного состава – близко 1 290 960 (+1 220) лиц;

лиц; танков – 11 806 (+6) ед;

ед; боевых бронированных машин – 24 274 (+3) ед;

ед; артиллерийских систем – 38 746 (+51) ед;

ед; РСЗО – 1 696 (+0) ед;

средства ПВО – 1336 (+0) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 350 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 196 351 (+2 459) ед;

ед; крылатые ракеты – 4 491 (+23) ед;

ед; корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 85 151 (+196) ед;

ед; специальная техника – 4098 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 25 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 121 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.