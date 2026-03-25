Потери врага по состоянию на 25 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1220 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1491 год полномасштабной войны составляют 1 290 960 человек.
Потери России в войне на 25 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 марта потеряла:
- личного состава – близко 1 290 960 (+1 220) лиц;
- танков – 11 806 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 24 274 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 38 746 (+51) ед;
- РСЗО – 1 696 (+0) ед;
- средства ПВО – 1336 (+0) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 350 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 196 351 (+2 459) ед;
- крылатые ракеты – 4 491 (+23) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 85 151 (+196) ед;
- специальная техника – 4098 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 25 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 121 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
