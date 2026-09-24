Карта боевых действий в Украине на 24 сентября 2026 года

Продолжается 1674-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 сентября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 277 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 83 авиационных удара, во время которых сбросил 287 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7467 дронов-камикадзе и совершили 2469 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 93 – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бессалевка, Кореньок, Уланово, Рогизно, Товстодубово, Потаповка, Сопич, Кучеривка, Фотовыж, Волфине, Малушино, Руденко, Хреновка, Яструбщина, Нескучное, Бачевск и Новая; Михальчина-Слобода и Красный Хутор Черниговской области. Авиаудару потерпело Толстодубово.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили район сосредоточения живой силы противника и артиллерийскую систему оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано восемь штурмовых действий противника. Агресор нанес один авиаудар применив 3 КАБ и совершил 58 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 11 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Терновая, Старица, Волчанск, Караическое, Малая Волчья, Озерное и Обуховка.

На Купянском направлении враг трижды пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Куриловки, Новоосинового и Ковшаровки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты 15 раз атаковали в сторону населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Лиман, Масляковка, Диброва и Шейковка.

На Славянском направлении противник совершил шесть штурмовых действий в районе Ямполя, Стародубовки и Николаевки.

На Краматорском направлении противник атаковал в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 30 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Иванополья, Новоселовки, Николаяполья, Степановки, Новопавловки, Райского, Торецкого, Свободного и Степов.

Двадцать три атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Светлое, Новый Донбасс, Белицкое, Новогришино, Гуливое, Сергеевка, Молодецкое, Муравко и Новопавловка.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты десять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рождества и Копани.

На Ореховском направлении враг семь раз пытался улучшить свои позиции в сторону Заречного, Новоандреевки, Павловки и Приморского.

На Приднепровском направлении оккупанты атаковали в сторону Марганца и Днепровского.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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