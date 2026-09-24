Втрати ворога станом на 24 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 540 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1674 добу повномасштабної війни становлять 1 523 980 осіб.

Втрати Росії у війні на 24 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 вересня втратила:

особового складу – близько 1 523 980 (+1 540) осіб;

танків – 12 367 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 402 (+15) од.;

артилерійських систем – 50 240 (+24) од.;

РСЗВ – 2 154 (+2) од.;

засобів ППО – 1 669 (+4) од.;

літаків – 443 (+1) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 727 (+4) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 531 352 (+792) од.;

крилатих ракет – 5 111 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 152 782 (+229) од.;

спеціальної техніки – 4 740 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 227 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

4 протикорабельні ракети “Циркон”;

3 балістичні ракети Іскандер- М/С-400/KN-23;

1 "Бандероль"/"Дань-Т";

збито/подавлено 219 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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