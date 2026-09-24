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Втрати ворога станом на 24 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 540 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1674 добу повномасштабної війни становлять 1 523 980 осіб.
Втрати Росії у війні на 24 вересня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 вересня втратила:
- особового складу – близько 1 523 980 (+1 540) осіб;
- танків – 12 367 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 25 402 (+15) од.;
- артилерійських систем – 50 240 (+24) од.;
- РСЗВ – 2 154 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 669 (+4) од.;
- літаків – 443 (+1) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 727 (+4) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 531 352 (+792) од.;
- крилатих ракет – 5 111 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 152 782 (+229) од.;
- спеціальної техніки – 4 740 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 вересня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 227 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 4 протикорабельні ракети “Циркон”;
- 3 балістичні ракети Іскандер- М/С-400/KN-23;
- 1 "Бандероль"/"Дань-Т";
- збито/подавлено 219 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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