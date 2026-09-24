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Потери врага по состоянию на 24 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1540 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1674 сутки полномасштабной войны составляют 1 523 980 человек.
Потери России в войне на 24 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 сентября потеряла:
- личного состава – около 1523980 (+1540) человек;
- танков – 12 367 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 25 402 (+15) ед;
- артиллерийских систем – 50 240 (+24) ед;
- РСЗО – 2 154 (+2) ед.;
- средств ПВО – 1669 (+4) ед.;
- самолетов – 443 (+1) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 727 (+4) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 531 352 (+792) ед;
- крылатых ракет – 5 111 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 152 782 (+229) ед;
- специальной техники – 4 740 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 24 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 227 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 4 противокорабельные ракеты "Циркон";
- 3 баллистические ракеты Искандер-М/С-400/KN-23;
- 1 "Бандероль"/"Дань-Т";
- сбито/подавлено 219 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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