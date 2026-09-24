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Дата публикации

Потери врага по состоянию на 24 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1540 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1674 сутки полномасштабной войны составляют 1 523 980 человек.

Потери России в войне на 24 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 сентября потеряла:

  • личного состава – около 1523980 (+1540) человек;
  • танков – 12 367 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 402 (+15) ед;
  • артиллерийских систем – 50 240 (+24) ед;
  • РСЗО – 2 154 (+2) ед.;
  • средств ПВО – 1669 (+4) ед.;
  • самолетов – 443 (+1) ед;
  • вертолетов – 356 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 727 (+4) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 531 352 (+792) ед;
  • крылатых ракет – 5 111 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 152 782 (+229) ед;
  • специальной техники – 4 740 (+3) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 24 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 24 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 227 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 4 противокорабельные ракеты "Циркон";
  • 3 баллистические ракеты Искандер-М/С-400/KN-23;
  • 1 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • сбито/подавлено 219 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 24 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько

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