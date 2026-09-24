Потери врага по состоянию на 24 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1540 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1674 сутки полномасштабной войны составляют 1 523 980 человек.

Потери России в войне на 24 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 сентября потеряла:

личного состава – около 1523980 (+1540) человек;

танков – 12 367 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 25 402 (+15) ед;

артиллерийских систем – 50 240 (+24) ед;

РСЗО – 2 154 (+2) ед.;

средств ПВО – 1669 (+4) ед.;

самолетов – 443 (+1) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 727 (+4) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 531 352 (+792) ед;

крылатых ракет – 5 111 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 152 782 (+229) ед;

специальной техники – 4 740 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 24 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 227 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

4 противокорабельные ракеты "Циркон";

3 баллистические ракеты Искандер-М/С-400/KN-23;

1 "Бандероль"/"Дань-Т";

сбито/подавлено 219 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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