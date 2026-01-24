Запланована подія 2

Война
Новости
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1431-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 136 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросив 223 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7615 дронов-камикадзе и произвели 3840 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Братское Днепропетровской области; Воздвиженовка, Долинка, Железнодорожное, Рождественское, Терноватое, Верхняя Терса, Волшебное, Таврическое Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники противника, пункт управления и средство противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник нанес пять авиаударов, сбросил 11 авиабомб, совершил 73 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых из реактивных систем залпового огня.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили пять атак противника в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанских Хуторов, Амбарне и в сторону населенного пункта Нестерное.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года

На Купянском направлении вчера наши воины отразили одну атаку врага в сторону Петропавловки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Твердохлебово, Дробышево, Торское, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Диброва.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года

На Славянском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи Северска.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года

На Краматорском направлении украинские подразделения отразили три атаки противника в направлении населенных пунктов Никифоровка и Миньковка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года

На Константиновском направлении противник совершил 20 атак подразделений в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Софиевка и в направлении Ильиновки, Степановки, Новопавловки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Красный Лиман, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Грипавко, Шевченко.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года

На Александровском направлении противник вчера совершил пять атак в районах населенных пунктов Александроград, Согласие и в направлении Доброполья, Ивановки, Нового Запорожья.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 22 атаки россиян в районах Сладкого, Гуляйполя и в направлении Святопетровки, Зеленого, Варваровки.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в направлении Павловки.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года

В Приднепровском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года

на   Волынском и Полесском   направлениях   признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко