Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026 года

Продолжается 1431-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 136 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросив 223 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7615 дронов-камикадзе и произвели 3840 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Братское Днепропетровской области; Воздвиженовка, Долинка, Железнодорожное, Рождественское, Терноватое, Верхняя Терса, Волшебное, Таврическое Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники противника, пункт управления и средство противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник нанес пять авиаударов, сбросил 11 авиабомб, совершил 73 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили пять атак противника в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанских Хуторов, Амбарне и в сторону населенного пункта Нестерное.

На Купянском направлении вчера наши воины отразили одну атаку врага в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Твердохлебово, Дробышево, Торское, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Диброва.

На Славянском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи Северска.

На Краматорском направлении украинские подразделения отразили три атаки противника в направлении населенных пунктов Никифоровка и Миньковка.

На Константиновском направлении противник совершил 20 атак подразделений в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Софиевка и в направлении Ильиновки, Степановки, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Красный Лиман, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Грипавко, Шевченко.

На Александровском направлении противник вчера совершил пять атак в районах населенных пунктов Александроград, Согласие и в направлении Доброполья, Ивановки, Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 22 атаки россиян в районах Сладкого, Гуляйполя и в направлении Святопетровки, Зеленого, Варваровки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в направлении Павловки.

В Приднепровском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

