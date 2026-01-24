Втрати ворога станом на 24 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 930 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1431 добу повномасштабної війни становлять 1 233 020 осіб.

Втрати Росії у війні на 24 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 січня втратила:

особового складу – близько 1 233 020 (+930) осіб,

танків – 11 603 (+4) од.

бойових броньованих машин – 23 949 (+3) од.

артилерійських систем – 36 580 (+31) од.

РСЗВ – 1 623 (+0) од.

засоби ППО – 1 283 (+1) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 114 049 (+772) од.

крилаті ракети – 4 190 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 75 644 (+88) од.

спеціальна техніка – 4 050 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 372 цілі

15 ракет та 357 безпілотників різних типів,

9 крилатих ракет Х-22/Х-32,

5 балістичних ракет Іскандер-М/С-300,

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69,

357 ударних БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.