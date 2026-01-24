- Тип
Втрати ворога станом на 24 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 930 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1431 добу повномасштабної війни становлять 1 233 020 осіб.
Втрати Росії у війні на 24 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 січня втратила:
- особового складу – близько 1 233 020 (+930) осіб,
- танків – 11 603 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 23 949 (+3) од.
- артилерійських систем – 36 580 (+31) од.
- РСЗВ – 1 623 (+0) од.
- засоби ППО – 1 283 (+1) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 114 049 (+772) од.
- крилаті ракети – 4 190 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 75 644 (+88) од.
- спеціальна техніка – 4 050 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 372 цілі
- 15 ракет та 357 безпілотників різних типів,
- 9 крилатих ракет Х-22/Х-32,
- 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-300,
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69,
- 357 ударних БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
