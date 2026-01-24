Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Готівковий курс:

USD

43,40

43,30

EUR

51,00

50,80

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1431-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 136 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинувши 223 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 7615 дронів-камікадзе та здійснили 3840 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 54 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Братське Дніпропетровської області; Воздвижівка, Долинка, Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Верхня Терса, Чарівне, Таврійське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки противника, пункт управління та артилерійський засіб противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав п’яти авіаударів, скинув 11 авіабомб, здійснив 73 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, два з яких з реактивних систем залпового вогню.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Амбарне та у бік населеного пункту Нестерне.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора наші воїни відбили одну атаку ворога в бік Петропавлівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Твердохлібове, Дробишеве, Торське, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Сіверська.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили три атаки противника в напрямку населених пунктів Никифорівка та Міньківка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 20 атак підрозділів в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка та у напрямку Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Червоний Лиман, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Гришине, Шевченко, Новопавлівка.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив п’ять атак, у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у напрямку Добропілля, Іванівки, Нового Запоріжжя.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян у районах Солодкого, Гуляйполя та у напрямку Святопетрівки, Зеленого, Варварівки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у напрямку Павлівки.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року

На Придніпровському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко