Потери врага по состоянию на 24 января 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 930 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1431 сутки полномасштабной войны составляют 1 233 020 человек.
Потери России в войне на 24 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 января потеряла:
- личного состава – около 1 233 020 (+930) человек,
- танков – 11 603 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 23 949 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 36 580 (+31) ед.
- РСЗО – 1 623 (+0) ед.
- средства ПВО – 1283 (+1) ед.
- самолетов – 434 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 114 049 (+772) ед.
- крылатые ракеты – 4 190 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 75 644 (+88) ед.
- специальная техника – 4050 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 372 цели
- 15 ракет и 357 беспилотников разных типов,
- 9 крылатых ракет Х-22/Х-32,
- 5 баллистических ракет Искандер-М/С-300,
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69,
- 357 ударных БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 2 ракет и 18 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 12 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
