Потери врага по состоянию на 24 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 930 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1431 сутки полномасштабной войны составляют 1 233 020 человек.

Потери России в войне на 24 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 января потеряла:

личного состава – около 1 233 020 (+930) человек,

танков – 11 603 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 23 949 (+3) ед.

артиллерийских систем – 36 580 (+31) ед.

РСЗО – 1 623 (+0) ед.

средства ПВО – 1283 (+1) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 114 049 (+772) ед.

крылатые ракеты – 4 190 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 75 644 (+88) ед.

специальная техника – 4050 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 372 цели

15 ракет и 357 беспилотников разных типов,

9 крылатых ракет Х-22/Х-32,

5 баллистических ракет Искандер-М/С-300,

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69,

357 ударных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 2 ракет и 18 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 12 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

