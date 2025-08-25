Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 25 августа 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1279-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 159 боевых столкновений.

Противник нанес один ракетный и 79 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 130 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 735 обстрелов, в том числе 26 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 711 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Сумы, Новая Гута, Старая Гута Сумской области; Белогорье Запорожской области; Приднепровское, Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, один командно-наблюдательный пункт и одну станцию радиоэлектронной борьбы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 14 авиаударов, применив при этом 23 управляемых авиабомба, и совершил 206 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло десять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленой Рощи.

На Лиманском направлении враг атаковал двадцать раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Грековка, Торское, Ивановка, Редкодуб, Карповка и в сторону населенных пунктов Среднее, Дроновка, Шандриголово, Серебрянка.

На Северском направлении враг совершил двенадцать попыток прорыва в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Майского и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку от Щербиновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Уюток, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Удачное, Шахово, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лисовка, Зверевое и в сторону населенных пунктов Родинское, Червоное.

На Новопавловском направлении противник совершил 31 атаку вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Искра, Свободное Поле, Малиевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка – в сторону населенных пунктов Филиал, Новониколаевка, Новогеоргиевка и Камышеваха.

Силы обороны отразили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении вблизи населенного пункта Приморское.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях минувших суток противник не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа   состоялась встреча   президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Светлана Манько