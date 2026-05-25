Карта боевых действий в Украине на 25 мая 2026 года
Продолжается 1552-й день полномасштабной войны в Украине .
Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 233 боевых столкновения.
Вчера противник нанес один ракетный удар с применением 89 ракет и 89 авиационных ударов, сбросив 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 9975 дронов-камикадзе и произвел 2898 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 58 из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы противника, один пункт управления БПЛА и три орудия противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях агрессор нанес пять авиационных ударов с применением 16 КАБ, осуществил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районах Фиголовки, Ветеринарного, Старицы и в сторону Охримовки, Терновой.
На Купянском направлении наши защитники остановили четыре попытки врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоосиново.
На Лиманском направлении противник 11 раз пытался вклиниться в гашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Диброва, Ямполь, Лиман, Ставки.
На Славянском направлении противник штурмовал восемь раз в районах населенных пунктов Закотное, Рай-Александровка, Кривая Лука, Резниковка.
На Краматорском направлении враг производил одно наступательное действие в районе населенного пункта Никифоровка.
На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Константиновка, Ильиновка, Русин Яр.
На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Новоалександровка, Родинское, Гришино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Муравка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Шевченко, Белицкое.
На Александровском направлении противник атаковал четыре раза, в районе Тернового и в сторону Великомихайловки.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 28 атак в районах населенных пунктов Прилуки, Железнодорожное, Леноконстантиновка и в сторону населенных пунктов Горькое, Новое Запорожье, Староукраинка, Верхняя Терса, Цветково, Волшебное.
На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в районах Белогорья, Степногорска и в сторону Приморского.
В Приднепровском направлении враг дважды атаковал в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
