Карта боевых действий в Украине на 25 мая 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1552-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 мая 2026 г.

Последние данные со   отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 233 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением 89 ракет и 89 авиационных ударов, сбросив 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 9975 дронов-камикадзе и произвел 2898 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 58 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы противника, один пункт управления БПЛА и три орудия противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях агрессор нанес пять авиационных ударов с применением 16 КАБ, осуществил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районах Фиголовки, Ветеринарного, Старицы и в сторону Охримовки, Терновой.

На Купянском направлении наши защитники остановили четыре попытки врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоосиново.

На Лиманском направлении противник 11 раз пытался вклиниться в гашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Диброва, Ямполь, Лиман, Ставки.

На Славянском направлении противник штурмовал восемь раз в районах населенных пунктов Закотное, Рай-Александровка, Кривая Лука, Резниковка.

На Краматорском направлении враг производил одно наступательное действие в районе населенного пункта Никифоровка.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Константиновка, Ильиновка, Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Новоалександровка, Родинское, Гришино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Муравка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Шевченко, Белицкое.

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза, в районе Тернового и в сторону Великомихайловки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 28 атак в районах населенных пунктов Прилуки, Железнодорожное, Леноконстантиновка и в сторону населенных пунктов Горькое, Новое Запорожье, Староукраинка, Верхняя Терса, Цветково, Волшебное.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в районах Белогорья, Степногорска и в сторону Приморского.

В Приднепровском направлении враг дважды атаковал в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько