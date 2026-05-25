Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1552-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 25 травня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 233 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 89 ракет та 89 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9975 дронів-камікадзе та здійснив 2898 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 58 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БпЛА та три гармати противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав п’яти авіаційних ударів із застосуванням 16 КАБ, здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів у районах Фиголівки, Ветеринарного, Стариці та у бік Охрімівки, Тернової.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед у районі населеного пункту Новоосинове.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 11 разів намагався вклинитися в гашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Ямпіль, Лиман, Ставки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував вісім разів у районах населених пунктів Закітне, Рай-Олександрівка, Крива Лука, Різниківка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог проводив одну наступальну дію в районі населеного пункту Никифорівка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Муравка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Шевченко, Білицьке.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, в районі Тернового та у бік Великомихайлівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 28 атак у районах населених пунктів Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік населених пунктів Гірке, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед в районах Білогір’я, Степногірська та у бік Приморського.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував в районі Антонівського мосту.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько