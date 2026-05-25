Війна
Новини
Втрати ворога станом на 25 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1552 добу повномасштабної війни становлять 1 356 940 осіб.
Втрати Росії у війні на 25 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 травня втратила:
- особового складу – близько 1 356 940 (+1 020) осіб;
- танків – 11 953 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 608 (+5);
- артилерійських систем – 42 687 (+47);
- РСЗВ – 1 802 (+2);
- засоби ППО – 1 396 (+0);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- наземні робототехнічні комплекси – 1 465 (+14);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 310 245 (+1 924).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 246 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
