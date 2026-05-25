Втрати ворога станом на 25 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1552 добу повномасштабної війни становлять 1 356 940 осіб.

Втрати Росії у війні на 25 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 травня втратила:

особового складу – близько 1 356 940 (+1 020) осіб;

танків – 11 953 (+3);

бойових броньованих машин – 24 608 (+5);

артилерійських систем – 42 687 (+47);

РСЗВ – 1 802 (+2);

засоби ППО – 1 396 (+0);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземні робототехнічні комплекси – 1 465 (+14);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 310 245 (+1 924).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 246 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

