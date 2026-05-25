Потери врага по состоянию на 25 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1020 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1552 сутки полномасштабной войны составляют 1 356 940 человек.

Потери России в войне на 25 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 мая потеряла:

личного состава – около 1 356 940 (+1 020) человек;

танков – 11 953 (+3);

боевых бронированных машин – 24 608 (+5);

артиллерийских систем – 42 687 (+47);

РСЗО – 1 802 (+2);

средства ПВО – 1396 (+0);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземные робототехнические комплексы – 1465 (+14);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 310 245 (+1 924).

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 25 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 246 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

