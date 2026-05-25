Потери врага по состоянию на 25 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1020 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1552 сутки полномасштабной войны составляют 1 356 940 человек.
Потери России в войне на 25 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 мая потеряла:
- личного состава – около 1 356 940 (+1 020) человек;
- танков – 11 953 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 608 (+5);
- артиллерийских систем – 42 687 (+47);
- РСЗО – 1 802 (+2);
- средства ПВО – 1396 (+0);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- наземные робототехнические комплексы – 1465 (+14);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 310 245 (+1 924).
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 25 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 246 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
