Карта боевых действий в Украине на 25 октября 2025 года

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 октября 2025 г.

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение.

Вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 141 управляемую авиабомбу. Кроме этого, произвел 4534 обстрела, в том числе 74 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5707 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Харьков Харьковской области; Константиновка Донецкой области; Нечаевка, Андреевка, Братское, Покровское Днепропетровской области; Садовое Херсонской области; Змиенково Одесской области; Ольговка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и средство противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток украинские воины отбили одну атаку захватчиков. Также враг нанес три авиаудара, применив при этом шесть управляемых авиабомб, и произвел 181 обстрел, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз штурмовал позиции наших подразделений близ Волчанска, Отрадного, Бологовки и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Мирное, Дробышево и Шандриголово.

На Славянском направлении враг совершил пять попыток прорыва в районах Выемки, Серебрянки и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Переездного.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Предтечиного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Покровск, Удачное, Ореховое и Дачное.

На Александровском направлении противник совершил 22 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Филиал, Александроград, Сосновка, Новогригоровка, Вербовое, Алексеевка, Вишневое и Нововасиловское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили одну попытку вражеских подразделений продвинуться вперед в районе населенного пункта Охотничье.

Силы обороны отразили шесть атак оккупационных войск на Ореховском направлении, вблизи Степового и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

