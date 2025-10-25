Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року

зсу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1340-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року
Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 141 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 4534 обстріли, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5707 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Харків Харківської області; Костянтинівка Донецької області; Нечаївка, Андріївка, Братське, Покровське Дніпропетровської області; Садове Херсонської області; Змієнкове Одеської області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та артилерійський засіб противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили одну атаку загарбників. Також ворог завдав три авіаудари, застосувавши при цьому шість керованих авіабомб, та здійснив 181 обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне, Дробишеве та Шандриголове.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року

На Слов’янському напрямку ворог здійснив п’ять спроб прориву в районах Виїмки, Серебрянки та у бік Дронівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Переїзного.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Предтечиного.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року

На Олександрівському напрямку противник здійснив 22 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Філія, Олександроград, Соснівка, Новогригорівка, Вербове, Олексіївка, Вишневе та Нововасилівське.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну спробу ворожих підрозділів просунутись вперед в районі населеного пункту Охотниче.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року

Сили оборони відбили шість атак окупаційних військ на Оріхівському напрямку, поблизу Степового та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу.

Фото 30 — Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко