Втрати ворога станом на 25 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1340 добу повномасштабної війни становлять 1 135 990 осіб.

Втрати Росії у війні на 25 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 135 990 (+910) осіб;

танків – 11 287 (+4) од;

бойових броньованих машин – 23 459 (+1) од.;

артилерійських систем – 33 987 (+15) од.;

РСЗВ – 1 526 (+0) од.;

засоби ППО – 1 230 (+0) од.;

літаків – 428 (+0) од.;

гелікоптерів – 346 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 185 (+359) од.;

крилаті ракети – 3 880 (+0) од.;

кораблі / катери – 28 (+0) од.;

підводні човни – 1 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 65 436 (+80) од.;

спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;

зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.