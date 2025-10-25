- Тип
Втрати ворога станом на 25 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1340 добу повномасштабної війни становлять 1 135 990 осіб.
Втрати Росії у війні на 25 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 135 990 (+910) осіб;
- танків – 11 287 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23 459 (+1) од.;
- артилерійських систем – 33 987 (+15) од.;
- РСЗВ – 1 526 (+0) од.;
- засоби ППО – 1 230 (+0) од.;
- літаків – 428 (+0) од.;
- гелікоптерів – 346 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 185 (+359) од.;
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 436 (+80) од.;
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 жовтня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
