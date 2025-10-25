Потери врага по состоянию на 25 октября 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1340 сутки полномасштабной войны составляют 1 135 990 человек.

Потери России в войне на 25 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 октября потеряла:

личного состава – около 1135990 (910) человек;

танков – 11 287 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 23 459 (+1) ед;

артиллерийских систем – 33 987 (+15) ед;

РСЗО – 1 526 (+0) ед.;

средства ПВО – 1230 (+0) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 74 185 (+359) ед;

крылатые ракеты – 3 880 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подводные лодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 65 436 (+80) ед;

специальная техника – 3 981 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 25 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны;

зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

