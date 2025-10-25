- Тип
Потери врага по состоянию на 25 октября 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1340 сутки полномасштабной войны составляют 1 135 990 человек.
Потери России в войне на 25 октября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 октября потеряла:
- личного состава – около 1135990 (910) человек;
- танков – 11 287 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 23 459 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 33 987 (+15) ед;
- РСЗО – 1 526 (+0) ед.;
- средства ПВО – 1230 (+0) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 74 185 (+359) ед;
- крылатые ракеты – 3 880 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подводные лодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 65 436 (+80) ед;
- специальная техника – 3 981 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 25 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны;
- зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
