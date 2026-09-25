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Война Война
Категория
Новости
Дата публикации

Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1675-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 сентября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 236 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 80 авиационных ударов, во время которых сбросил 296 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8359 дронов-камикадзе и совершили 2648 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Сумщине артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Уланово, Гавриловская Слобода, Корчаковка, Писаревка, Иволжанское, Яструбщина, Кореньок, Малая Корчаковка и Сопич. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Лужки, Марьино и Эсмань.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили шесть вражеских штурмов в направлениях Малой Слободки, Белой Березы, Коренько, Ровно и Кондратовки.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили девять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Избицкого, Рыбалкиного, Лимана, Малой Волчьей и Терновой.

На Купянском направлении враг четырежды атаковал в районах Подолов, Ковшаровки и Новоосинового.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты пять раз атаковали в районах Дибровы, Дробышевого и Лимана, а также в направлениях Надежды и Шейковки.

На Славянском направлении противник совершил три штурмовых действия в районе Кривой Луки и в направлении Пискуновки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новоселовки, Ильиновки, Осикового, Торского, Николайполья и Новопавловки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 29 атак. Враг проявлял активность в районах Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки, а также совершал штурмы по направлениям Кучерового Яра, Софиевки, Родинского, Дорожного, Нового Донбасса, Светлого, Доброполья и Васильевки.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали. Враг пытался продвинуться в направлениях Воздвиженки, Ровно и Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах Новоандреевки и Степногорска.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили один бесполезный штурм в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько
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