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Втрати ворога станом на 25 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 590 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1675 добу повномасштабної війни становлять 1 525 570 осіб.
Втрати Росії у війні на 25 вересня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 вересня втратила:
- особового складу – близько 1 525 570 (+1 590) осіб;
- танків – 12 369 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 25 415 (+13) од.;
- артилерійських систем – 50 275 (+35) од.;
- РСЗВ – 2 157 (+3) од.;
- засобів ППО – 1 669 (+0) од.;
- літаків – 443 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 736 (+9) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 532 575 (+1 223) од.;
- крилатих ракет – 5 118 (+7) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 153 152 (+370) од.;
- спеціальної техніки – 4 741 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 вересня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 267 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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