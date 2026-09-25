Втрати ворога станом на 25 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 590 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1675 добу повномасштабної війни становлять 1 525 570 осіб.

Втрати Росії у війні на 25 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 вересня втратила:

особового складу – близько 1 525 570 (+1 590) осіб;

танків – 12 369 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 25 415 (+13) од.;

артилерійських систем – 50 275 (+35) од.;

РСЗВ – 2 157 (+3) од.;

засобів ППО – 1 669 (+0) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 736 (+9) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 532 575 (+1 223) од.;

крилатих ракет – 5 118 (+7) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 153 152 (+370) од.;

спеціальної техніки – 4 741 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 267 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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