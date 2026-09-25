Потери врага по состоянию на 25 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1590 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1675 сутки полномасштабной войны составляют 1 525 570 человек.

Потери России в войне на 25 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 сентября потеряла:

личного состава – около 1525570 (+1590) человек;

танков – 12 369 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 25 415 (+13) ед;

артиллерийских систем – 50 275 (+35) ед;

РСЗО – 2 157 (+3) ед.;

средств ПВО – 1669 (+0) ед.;

самолетов – 443 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 736 (+9) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 532 575 (+1 223) ед;

крылатых ракет – 5 118 (+7) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 153 152 (+370) ед;

специальной техники – 4 741 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 25 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 267 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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