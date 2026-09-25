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Потери врага по состоянию на 25 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1590 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1675 сутки полномасштабной войны составляют 1 525 570 человек.
Потери России в войне на 25 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 сентября потеряла:
- личного состава – около 1525570 (+1590) человек;
- танков – 12 369 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 25 415 (+13) ед;
- артиллерийских систем – 50 275 (+35) ед;
- РСЗО – 2 157 (+3) ед.;
- средств ПВО – 1669 (+0) ед.;
- самолетов – 443 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 736 (+9) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 532 575 (+1 223) ед;
- крылатых ракет – 5 118 (+7) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 153 152 (+370) ед;
- специальной техники – 4 741 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 25 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 267 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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