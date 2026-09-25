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Потери врага по состоянию на 25 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

дрон
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1590 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1675 сутки полномасштабной войны составляют 1 525 570 человек.

Потери России в войне на 25 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 сентября потеряла:

  • личного состава – около 1525570 (+1590) человек;
  • танков – 12 369 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 415 (+13) ед;
  • артиллерийских систем – 50 275 (+35) ед;
  • РСЗО – 2 157 (+3) ед.;
  • средств ПВО – 1669 (+0) ед.;
  • самолетов – 443 (+0) ед;
  • вертолетов – 356 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 736 (+9) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 532 575 (+1 223) ед;
  • крылатых ракет – 5 118 (+7) ед;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 153 152 (+370) ед;
  • специальной техники – 4 741 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 25 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 25 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 267 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 25 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько
Онлайн-трансляція "PR марафон 2026"
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