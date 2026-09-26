Карта боевых действий в Украине на 26 сентября 2026 года

Продолжается 1676-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 сентября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 79 авиационных ударов, во время которых сбросил 277 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9223 дронов-камикадзе и совершили 2636 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 44 – с применением реактивных систем залпового огня.

На Сумщине артиллерийские обстрелы врага подверглись населенным пунктам Гаврилова-Слобода, Середина-Буда, Товстодубово, Уланово, Фотовыж, Ястребщина, Гирине, Сопич, Бачевск, Потаповка, Кореньок, Ровно, Бессалевка, Нескузное, Волфин Писаревка, Малая Корчаковка, Алексеевка, Храповщина, Могрица, Мирополье; Михальчина Слобода Черниговской области.

Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Кореньок, Вакаловщина и Сумы.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления и запуска БПЛА, шесть артиллерийских систем и состав боеприпасов противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток наши защитники остановили семь вражеских штурмов. Оккупанты нанесли четыре авиационных удара с применением 11 КАБ и совершили 128 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 11 атак противника. Захватчики пытались продвинуться у населенных пунктов Лиман, Синельниково, Вильча, Чайковка и в сторону Кудеевки, Избицкого, Захаровки, Малого Бурлука, Путникового.

На Купянском направлении враг однажды атаковал в районе Ковшаровки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где захватчики три раза атаковали в районах населенных пунктов Копанки и Новоселовка.

На Славянском направлении противник совершил пять штурмовых действий, вблизи населенного пункта Кривая Лука и в сторону Стародубовки, Николаевки, Ореховатки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксирована 21 атака. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Степановки, Новоселовки, Русиного Яра и Свободного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21-ю атаку. Враг проявлял активность в районах населенных пунктов Дорожное, Светлое, Водянское, Краснополье, Молодежское и в направлениях Ганновки, Нового Донбасса, Доброполья, Сергеевки, Новопавловки.

В Александровском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в сторону Запорожского.

На Гуляйпольском направлении враг атаковал семь раз и пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Риздвянка, Воздвиженка, Копани.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться в сторону населенного пункта Павловка.

В Приднепровском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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