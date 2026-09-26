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Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації

Втрати ворога станом на 26 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 710 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1676 добу повномасштабної війни становлять 1 527 280 осіб.

Втрати Росії у війні на 26 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1 527 280 (+1 710) осіб;
  • танків – 12 376 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 435 (+20) од.;
  • артилерійських систем – 50 371 (+96) од.;
  • РСЗВ – 2 160 (+3) од.;
  • засобів ППО – 1 673 (+4) од.;
  • літаків – 443 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 748 (+12) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 534 020 (+1 445) од.;
  • крилатих ракет – 5 118 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 153 728 (+576) од.;
  • спеціальної техніки – 4 749 (+8) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 26 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме: 

  •  збито/подавлено 134 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 26 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько

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