Втрати ворога станом на 26 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 710 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1676 добу повномасштабної війни становлять 1 527 280 осіб.

Втрати Росії у війні на 26 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 вересня втратила:

особового складу – близько 1 527 280 (+1 710) осіб;

танків – 12 376 (+7) од.;

бойових броньованих машин – 25 435 (+20) од.;

артилерійських систем – 50 371 (+96) од.;

РСЗВ – 2 160 (+3) од.;

засобів ППО – 1 673 (+4) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 748 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 534 020 (+1 445) од.;

крилатих ракет – 5 118 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 153 728 (+576) од.;

спеціальної техніки – 4 749 (+8) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 134 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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